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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 2:06 مساءً
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل

العاصمة- واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه – أيده الله – بمرفق القضاء.

وسأل الشيخ الدكتور الصمعاني المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله – في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله – عز وجل – وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

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