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يقع على حدود 3 دول عربية.. كيف يبدو مطار خليج نيوم ؟

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 2:14 مساءً
يقع على حدود 3 دول عربية.. كيف يبدو مطار خليج نيوم ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أُعلن عن افتتاح مطار خليج نيوم بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وأطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية يوم الأحد، أولى رحلاتها إلى المطار الذي يقع في منطقة شرما شمال السعودية. كيف يبدو المطار الجديد من الداخل؟

ويُعتبر مطار خليج نيوم من “أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

تدشين مطار خليج نيوم بالسعودية.. كيف يبدو من الداخل؟

وإضافةً إلى ذلك، أشارت “واس” إلى أن المطار، الذي يُصنف كمطار تجاري، هو الأكثر تميزاً من ناحية جغرافية، ويعود ذلك إلى وجوده على حدود 3 دول، أي السعودية، والأردن، ومصر.

وتصل المساحة الإجمالية للمطار إلى 3,643 متر مربع، بينما يبلغ طول المدرج 3,757 متر، وهو يشتمل على 6 مواقف خاصة للطائرات، بحسب ما ذكرته “واس”.

تدشين مطار خليج نيوم بالسعودية.. كيف يبدو من الداخل؟

ويستخدم المطار تقنية الجيل الخامس “5G”. وبحسب ما أوضحه مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني، سليمان بن أحمد البسام، سيتمكن 70% من سكان العالم من الوصول إلى المنطقة عبر الجو خلال 8 ساعات كحد أقصى.

تدشين مطار خليج نيوم بالسعودية.. كيف يبدو من الداخل؟

ويواكب افتتاح هذا المطار مختلف المشاريع الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي تشتمل على مشروع “نيوم”، وفقاً لما قاله لـ”واس”، المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، صالح بن ناصر الجاسر.

ويُعتبر مشروع “نيوم” من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، فهو يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

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2019-07-01
عربي ودولي
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