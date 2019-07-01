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مشروب الفلفل لخسارة الوزن..

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 2:24 مساءً
مشروب الفلفل لخسارة الوزن..
كل الوطن- متابعات: يبحث الكثير من الأشخاص عن أسهل وأسرع الطرق لخسارة الوزن من دون تعريض الصحة للخطر، مع الإشارة إلى أن أفضل تلك الطرق هي اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة التمارين الرياضية.

وفي المقابل يمكن اعتماد بعض الحيل التي تحفز عملية حرق الدهونومنها تلك التي لجأت إليها النجمة بيونسيه والتي تقوم على تناول عصير الفلفل.

وفي هذا السياق أظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية أن الحرارة التي يولدها تناول الفلفل تدفع الجسم إلى حرق الدهون وإلى أكسدة طبقات الدهون.

ترتبط خسارة الوزن تحديداً باحتواء هذا النوع من الخضار على مادة الكابسايسين.فقد رأى الباحثون أن هذه المادة تطلق مستقبلات الألم التي تنقل الى الدماغ رسالة تدعوه الى التدخل.

وفي هذه الحالة يرتفع مستوى الادرينالين وهذا ما يحفز عملية التعرق وإنفاق الطاقة. ولهذا يمكن الأشخاص الأكثر جرأة تحضير شراب الفلفل الذي يحتاج إلى ربع ليتر من الماء المعدني الفاتر، ملعقتي طعام من عصير الليمون، ملعقتين طعام من شراب القيقب أو من العسل، رشة من الفلفل.

تمزج كل المكونات في عبوة ويتم خضها بسرعة وتناول جرعة من الشراب من 8 إلى 10 مرات يومياً.

والأفضل استشارة الطبيب قبل ذلك وعدم تناول الشراب لأكثر من أسبوعين. ومن المهم الانتباه الى عدم حدوث اي مضاعفات صحية.

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2019-07-01 2019-07-01
الصحة والجمال
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