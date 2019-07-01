حملات الرئاسيات الأمريكية: مساحة لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي

كل الوطن- وكالات: بدأت منظمة يهودية أمريكية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، بتوظيف الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، لنشر دعوتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتحقيق سلام يضمن الحرية والكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأطلقت مؤخرا منظمة “IFNOTNOW – إيفنوتناو”، التي تضم عددا من الشباب اليهود الأمريكيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي، فرعا جديدا لها يختص بنشر رسائلها بكثافة خلال الحملات الانتخابية الأمريكية، حسبما ذكرت، الأحد، صحيفة “ذا جيروساليم بوست” الإسرائيلية.

وفي بيان صحفي للإعلان عن فرعها الجديد، قالت منظمة “IFNOTNOW التي يقودها الشباب اليهودي الأمريكي، إنهت أمضت الـ4 سنوات الماضية في تنظيم وتأطير الجالية اليهودية الأمريكية.

وأوضحت أنها منظمة غير ربحية تهدف إلى “فضح الاحتلال الذي يشكل أزمة أخلاقية في المجتمع اليهودي الأمريكي، وإنهاء سلاح معاداة السامية المستخدم في الخطاب السياسي حول إسرائيل، وخلق مساحة سياسية للقادة الذين سيدافعون عن الحرية والكرامة لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين”.

والتقى بعض ممثلي المنظمة ، السبت، بالمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في 2020، السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والتقطوا صورة معه وهم يحملون لافتة عليها عبارة “يهود ضذ الاحتلال”.

واشتهرت منظمة IFNOTNOW بحملة انسحابات مثيرة للانتباه من رحلات مجانية لزيارة إسرائيل، نفذها أعضاءها خلال بث مباشر ، بسبب رفض الجهات المنظمة لهذه الرحلات التطرق خلالها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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