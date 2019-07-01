بالقهوة والقرفة معاً تصبح بشرتك أصغر بسنوات كثيرة… جرّبي الوصفة

من المعروف أن القهوة تعتبر من أبرز المكونات التي تساعد على تقشير البشرة وتخليصها من الأوساخ والبقايا الضارة والخلايا الميتة.

ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح بإضافة مكونات أخرى فعالة إليها مثل القرفة. وهكذا يمكن تحضير مقشر القهوة والقرفة الذي يعيد النضارة إلى الوجه ويخلص بشرة الجسم من السيلوليت.

وتحتاج هذه الوصفة إلى كميات مناسبة من السكر، القهوة، زيت نباتي والقرفة. تخلط القهوة مع السكر والزيت جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

تضاف القرفة ويعاد المزج مجدداً إلى ان يصبح المزيج متجانساً وخالياً من التكتلات. ويمكن استخدام هذا المقشر مرة أسبوعياً للحصول على بشرة نقية وخالية من العيوب والشوائب.