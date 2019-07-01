سوسن بدر تخطف الأنظار بأول صورة لحفيديها

الفنانة المصرية سوسن بدر كانت مثار حديث قطاع كبير من محبيها على مدار الأيام القليلة الماضية بعد تداول عدة صور لها وهي مرتدية الزي الفرعوني، واتضح انها تشارك في حملة ترويجية لإحدى المبادرات في مصر.

سوسن بدر بإطلالة جديدة

وبعدها أثارت الجدل بتداول عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيها بإطلالة جديدة، حيث قامت بقص شعرها وبدا قصيرًا للغاية، وهو ما جعل الجمهور ينقسم حول مدى ملائمته لوجهها، فبعضهم أبدى إعجابه بالإطلالة الجديدة وأخرون انتقدوها.

لأول مرة سوسن بدر تشارك صورة مع أحفادها

وبالأمس لفتت سوسن بدر أنظار الجمهور مرة أخرى بعدما شاركت جمهورها بأول صورة لها مع حفيديها ملك ويوسف، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها بهما، وعلقت قائلة: “أحفادي ملك ويوسف في طريقنا إلى الأردن إن شاء الله”.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وانتشرت بشكل كبير، كما علق البعض على وجود شبه بينها وبين حفيدتها ملك، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تكشف لجمهورها عن صورة أحفادها، كما أنه من المعروف أن سوسن من النجمات المقلات في التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها مؤخرًا قررت تدشين حساب على انستجرام، تشارك من خلاله جمهورها بأبرز لقطات حياتها.

الجدير ذكره أن أخر أعمال سوسن بدر كان مشاركتها في مسلسل “زي الشمس” مع الفنانة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وأحمد داود ومحمد علاء وأخرين، وتأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبد العزيز.

المصدر: مجلة هي