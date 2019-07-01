تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الناطقة باسم الرئاسة التونسية تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي للسبسي كل الوطن تماسيح تلتهم طفلة مربيها! كل الوطن اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة كل الوطن كارثة عالمية محتملة.. تغير المناخ قد يشكل “تهديداً للوجود” بحلول عام 2050 كل الوطن ريهام سعيد: لهذا ابتلاني الله كل الوطن جعفر الشايب: الخليج والتوتر المتواصل كل الوطن انتقاد جارح لدنيا بطمة بسبب شكلها.. من وصفها بـ”المخلوق الفضائي”؟ كل الوطن هاني شاكر ينشر صورة من بروفة حفله بالسعودية كل الوطن سوسن بدر تخطف الأنظار بأول صورة لحفيديها كل الوطن بالقهوة والقرفة معاً تصبح بشرتك أصغر بسنوات كثيرة… جرّبي الوصفة
» » هاني شاكر ينشر صورة من بروفة حفله بالسعودية

هاني شاكر ينشر صورة من بروفة حفله بالسعودية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 7:42 مساءً
هاني شاكر ينشر صورة من بروفة حفله بالسعودية

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات “موسم جدة” والمقامة في مدينة “جدة” بالمملكة العربية السعودية، الحفل من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل وبدأ أمير الغناء العربي كما يلقبه محبوه بالفعل في إجراء البروفات مع فرقته الموسيقية.

ونشر شاكر صورة له عبر حسابه على انستقرام وكتب تعليقا عليها :”من بروفة أمس مع الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، استعداداً لحفل المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن هاني شاكر أعلن ترشحه في انتخابات نقابة الموسيقيين لينافس على مقعد النقيب مرة ثانية وكشف من خلال بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي أن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثير من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

أضاف البيان أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى خاصة وأنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.

المصدر: سيدتي

رابط مختصر
2019-07-01 2019-07-01
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن