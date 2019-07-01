هاني شاكر ينشر صورة من بروفة حفله بالسعودية

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات “موسم جدة” والمقامة في مدينة “جدة” بالمملكة العربية السعودية، الحفل من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل وبدأ أمير الغناء العربي كما يلقبه محبوه بالفعل في إجراء البروفات مع فرقته الموسيقية.

ونشر شاكر صورة له عبر حسابه على انستقرام وكتب تعليقا عليها :”من بروفة أمس مع الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، استعداداً لحفل المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن هاني شاكر أعلن ترشحه في انتخابات نقابة الموسيقيين لينافس على مقعد النقيب مرة ثانية وكشف من خلال بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي أن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثير من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

أضاف البيان أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى خاصة وأنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.

المصدر: سيدتي