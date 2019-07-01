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ريهام سعيد: لهذا ابتلاني الله

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 8:57 مساءً
ريهام سعيد: لهذا ابتلاني الله

بعد الكشف عن مرضها خلال الساعات الماضية، وسط أنباء تفيد بخضوعها لعملية جراحية نشرت الإعلامية ريهام سعيد رسالة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram.

وجاء فيها “لماذا ابتلاني الله؟.. ابتلاك ليغفر لك،، ابتلاك ليرَي مدي تحمُلك و صبرك .. ابتلاك الله لأنَهُ يُحبك»

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وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج “صبايا” كشفت عبر موقع Facebook عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد.

وذكرت الصفحة في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لايزال قائما في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب.

ووفقا للمنشور يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لذلك من المقرر أن تخضع ريهام سعيد لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها”.

ريهام

وبعدها بساعات نشرت ريهام سعيد منشور به دعاء جاء فيه “اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم إشفني و عافني اللهم أنت الرحيم ارحمني و يا غافر الذنب اغفر لي و أعني على شكرك و ⁧ ذكرك وحسن عبادتك دعواتكم بالشفاء يارب.

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2019-07-01 2019-07-01
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