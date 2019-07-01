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الناطقة باسم الرئاسة التونسية تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي للسبسي

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 9:14 مساءً
الناطقة باسم الرئاسة التونسية تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي للسبسي

قالت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية الخاصة، مساء اليوم الاثنين، إن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، سيغادر المستشفى العسكري مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء.

وأضافت الإذاعة التونسية نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق، أن السبسي سيغادر المستشفى العسكري بعد تأكد فريق الأطباء من تعافيه بشكل ملحوظ.

وفي السياق، أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في برنامج “ميدي شو” على الإذاعة نفسها، أن صحة الرئيس السبسي في تحسن كبير، وأنه سيغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، فور السماح له من طرف الإطار الطبي المشرف.

وأفادت بأنه سيتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للرئيس وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية، من خلال تقرير مفصل، فور مغادرته المستشفى.

وأشارت قراش إلى أنها لا تعلم بعد تاريخ مغادرة السبسي للمستشفى، ولا يمكنها الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس احتراما للقانون، مبينة أن “الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عما تعرض له السبسي هي الإطار الطبي في المستشفى العسكري”.

يذكر أن السبسي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بتونس، يوم الخميس 27 يونيو، إثر وعكة صحية حادة، بحسبما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

المصدر: إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية

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