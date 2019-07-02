تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ترامب: إيران تلعب بالنار كل الوطن الجيش اليمني يحرّر مواقع استراتيجية في تعز ويأسر 15 حوثياً كل الوطن فيديو جديد يظهر لحظة انهيار جسر جنوى بما عليه من مركبات كل الوطن أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس هيئة الطيران المدني كل الوطن البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم كل الوطن الناطقة باسم الرئاسة التونسية تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي للسبسي كل الوطن تماسيح تلتهم طفلة مربيها! كل الوطن اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة كل الوطن كارثة عالمية محتملة.. تغير المناخ قد يشكل “تهديداً للوجود” بحلول عام 2050 كل الوطن ريهام سعيد: لهذا ابتلاني الله
» » » أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس هيئة الطيران المدني

أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس هيئة الطيران المدني

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليو 2019 - 12:50 صباحًا
أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس هيئة الطيران المدني

جدة- واس: ستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة ، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

رابط مختصر
2019-07-02 2019-07-02
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1