الجيش اليمني يحرّر مواقع استراتيجية في تعز ويأسر 15 حوثياً

تعز – واس : حقّقت قوات الجيش اليمني اليوم، تقدماً استراتيجياً في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز اليمنية. وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق شوكان وموقعي المدينة وتصعان وجبل الفراشة، إضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلّة على قرية الهويدة في مديرية ماوية.

وأسفرت مواجهات الجيش اليمني مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، فيما أسرت قوات الجيش اليمني 15 من العناصرالحوثية.

وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي يلوذ معظمها بالفرار.