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ترامب مستعد لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع الجزائر

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليو 2019 - 9:03 صباحًا
ترامب مستعد لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع الجزائر

الجزائر-  الأناضول :أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن استعداده لتوسيع التعاون بين بلاده والجزائر في مختلف المجالات خاصة الأمن والاقتصاد.

جاء ذلك في رسالة تهنئة للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ57 للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، الموافق 5 يوليو/ تموز من كل عام، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال ترامب “أعرب عن ارتياحي لمواصلة تعاوننا في مجالات أخرى سواء تكثيف التجارة الحرة والمنصفة والمتبادلة وتوسيع التعاون في مجال الأمن أو خلق فرص التبادل لإقامة روابط جديدة” بين البلدين.

وأوضح أن “الصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر ما فتئت تتعزز من سنة لأخرى حيث حاربنا معًا الإرهاب وقمنا بتعزيز علاقاتنا التربوية والثقافية وتوسيع تعاوننا الاقتصادي”.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور الجزائر في منطقة شمال إفريقيا بالقول “أقدر أيما تقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية الحلول السياسية السلمية تجاه العديد من التحديات في المنطقة وذلك من مالي إلى ليبيا”.

يشار إلى أنه رغم وجود علاقات تجارية واقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة خصوصا في قطاع النفط إلا أن المسؤولين في واشنطن اعتبروا، في تصريحات سابقة، الجزائر بمثابة الشريك الأول في مكافحة الإرهاب بشمال إفريقيا.

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