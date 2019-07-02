«الحوثيون» يفجرون منزل شيخ قبلي بارز ويعتقلون العشرات من المواطنين

كل الوطن- مارب برس : قدمت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الإثنين 1 يوليو 2019 م على تفجير منزل الشيخ علي فرحان الجلحوي بعد أن سلم نفسه هو وأحد أبنائه حقنا لدماء أبناء منطقته وحفاظاً على قبيلته من بطش مليشيا الموت الحوثية.

وفي سياق متصل شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات طالت العشرات من المواطنين من أبناء مديرية رازح واقتادتهم الى جهات مجهولة على خلفية أحداث منبه.

وأكدت مصادر ميدانية أن المليشيا في المنطقة تعيش حالة تخبط ورعب إثر تقدمات أبطال الجيش في جبهة رازح وجبهة مران خلال الأيام الأخيرة.

ميدانياً.. شنت قوات الجيش الوطني هجوماً واسعاً على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية الواقعة بين محافظتي “الجوف وصعدة”.

وتمكنت قوات الجيش خلال العملية من تحرير اجزاء واسعة في سلسلة “شعير” الجبلية، بالإضافة إلى تحرير تبة القناصين بمديرية الحشوة .