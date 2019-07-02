تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن د. زهير الحارثى: التحول والممانعة.. التغيير الذي نصنعه جميعاً كل الوطن د. فهد الطياش: تجارب في عورات الثقافة كل الوطن تعرف على تفعله الهواتف بجماجم الشباب؟ كل الوطن «الحوثيون» يفجرون منزل شيخ قبلي بارز ويعتقلون العشرات من المواطنين كل الوطن قوى التغيير بالسودان ترفض مقترح “العسكري” رئاسة المجلس السيادي كل الوطن الأزهر الشريف: افتتاح نفق “طريق الحجاج” بالأقصى …و إسرائيل تشعل المنطقة كل الوطن “الحوثيون” يدعون إلى دفع رواتب الموظفين من إيرادات موانىء الحُديدة كل الوطن ترامب مستعد لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع الجزائر كل الوطن التحالف يعلن عن ثالث استهداف حوثي لمطار أبها السعودي في 3 أسابيع كل الوطن الملك سلمان وعبد المهدي يبحثان سبل تعزيز استقرار أسعار النفط
» » تعرف على تفعله الهواتف بجماجم الشباب؟

تعرف على تفعله الهواتف بجماجم الشباب؟

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليو 2019 - 9:26 صباحًا
تعرف على تفعله الهواتف بجماجم الشباب؟

كل الوطن-  وكالات: كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، نتائح “غريبة” توضح كيف تؤثر الهواتف المحمولة على الجماجم البشرية؛ وفق ما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

ووفق الدراسة فإن الأطفال والشباب هم الأكثر تأثرًا بالهواتف الذكية بسبب كثرة استخدامها؛ الأمر الذي يعرضهم لظهور طفرات على جماجمهم.

وبحسب باحثين في جامعة في كوينزلاند الأسترالية، فإن عددًا متزايدًا من الشباب يصاب بـ”نمو عظمي” في قاع جماجمهم.

وجرى في الدراسة فحص أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار باستخدام الأشعة السينية (X ray)، ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة قد شهدوا “نموًّا عظميًّا” في جماجمهم، يتراوح حجمه ما بين 10 و30 ملم.

واستبعد الخبراء أن يكون ظهور الطفرات له علاقة بالوراثة أو نتيجة مرض معين، مشيرين إلى أن الأمر متعلق بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية.

رابط مختصر
2019-07-02 2019-07-02
تكنولوجيامنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1