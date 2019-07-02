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“قياس” يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليو 2019 - 1:04 مساءً
“قياس” يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية

كل الوطن – واس: تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس الأسبوع الجاري، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويستمر حتى يوم الجمعة 2 ذو القعدة 1440هـ.

ويعد اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف ومنهم المرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل مؤخراً، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وسيعقد على مدى خمسة أيام في 65 مقرًّا في جميع مدن المملكة، ويتكون الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

ولا يعتمد الاختبار اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة.

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