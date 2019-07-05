منة شلبي تصدم الجميع بنحافتها المفرطة… والجمهور ينتقد شكلها

كل الوطن – الرياض: أثارت الفنانة منة شلبي جدلاً كبيراً بعد ظهورها بعزاء النجم الراحل عزت أبو عوف بإطلالة صادمة وكانت حديث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقدت النجمة المصرية الكثير من وزنها بشكل دفع البعض للزعم بأنها تعاني من مرض لا تريد الكشف عنه، بينما أكد البعض الآخر أنه بات عليها أن تتوقف عن أي حمية غذائية تخضع لها وتعود لوزنها الطبيعي.

ولفتت منة الانظار بملابسها “الكاجوال” التي حضرت بها، مشيرين الى انها بدت كملابس الرجال وأيضاَ تسريحة شعرها التي اعتبر العديد من الاشخاص انها لا تلائم المكان، رغم أن اطلالتها كانت عادية ولا تستحق هذا النوع من الانتقادات.

وكان هناك عدد كبير من النجوم حرصوا على التواجد بعزاء عزت أبو عوف ومنهم عادل إمام وتامر حسني ومحمد فؤاد ولبلبة وريهام عبد الغفور ومحمد عادل إمام.

يذكر أن شلبي تنتظر عرض فيلم “خيال مآتة”، خلال موسم عيد الأضحى السينمائي ويشاركها البطولة أحمد حلمي وخالد الصاوي.