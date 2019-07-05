تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن شاهد.. قايد السبسي يكشف عن تفاصيل فترة خضوعه للعلاج بمستشفى بتونس كل الوطن نانسي عجرم تتلقى ردا من مطار بيروت واتصالا من وزيرة الداخلية بعد “صرختها” كل الوطن “بيراميدز” يعلن نقل ملكيته الكاملة للإماراتي سالم الشامسي كل الوطن رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض كل الوطن بعد بلجيكا.. بريطانيا “تتصرف” بأموال القذافي كل الوطن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز كل الوطن بالصور.. زلزال قوي يضرب أمريكا ويتسبب في حريق عشرات المباني كل الوطن بالصور.. مدينة أبها “سيدة الضباب” السعودية كل الوطن شاهد.. حالة نادرة لرضيعة سعودية وُلدت بـ”أسنان جنينية” كل الوطن منة شلبي تصدم الجميع بنحافتها المفرطة… والجمهور ينتقد شكلها
» » منة شلبي تصدم الجميع بنحافتها المفرطة… والجمهور ينتقد شكلها

منة شلبي تصدم الجميع بنحافتها المفرطة… والجمهور ينتقد شكلها

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 5 يوليو 2019 - 11:29 صباحًا
منة شلبي تصدم الجميع بنحافتها المفرطة… والجمهور ينتقد شكلها

كل الوطن – الرياض: أثارت الفنانة منة شلبي جدلاً كبيراً بعد ظهورها بعزاء النجم الراحل عزت أبو عوف بإطلالة صادمة وكانت حديث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقدت النجمة المصرية الكثير من وزنها بشكل دفع البعض للزعم بأنها تعاني من مرض لا تريد الكشف عنه، بينما أكد البعض الآخر أنه بات عليها أن تتوقف عن أي حمية غذائية تخضع لها وتعود لوزنها الطبيعي.

ولفتت منة الانظار بملابسها “الكاجوال” التي حضرت بها، مشيرين الى انها بدت كملابس الرجال وأيضاَ تسريحة شعرها التي اعتبر العديد من الاشخاص انها لا تلائم المكان، رغم أن اطلالتها كانت عادية ولا تستحق هذا النوع من الانتقادات.

وكان هناك عدد كبير من النجوم حرصوا على التواجد بعزاء عزت أبو عوف ومنهم عادل إمام وتامر حسني ومحمد فؤاد ولبلبة وريهام عبد الغفور ومحمد عادل إمام.

يذكر أن شلبي تنتظر عرض فيلم “خيال مآتة”، خلال موسم عيد الأضحى السينمائي ويشاركها البطولة أحمد حلمي وخالد الصاوي.

رابط مختصر
2019-07-05 2019-07-05
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن