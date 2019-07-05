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رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 5 يوليو 2019 - 1:42 مساءً
رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض

كل الوطن – واس: وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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