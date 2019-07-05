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“بيراميدز” يعلن نقل ملكيته الكاملة للإماراتي سالم الشامسي

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 5 يوليو 2019 - 1:48 مساءً
“بيراميدز” يعلن نقل ملكيته الكاملة للإماراتي سالم الشامسي

القاهرة – د ب أ: أعلن نادي بيراميدز المصري نقل ملكيته الكاملة للإماراتي سالم الشامسي بداية من الموسم الرياضي الحالي.

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس: “يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي”.

وأضاف: “يأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها”.

وأوضح: “يوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي ال الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة”.

وتابع: “يؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية”.

يذكر أن نادي بيراميدز أنهى مبارياته في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري برصيد 70 نقطة من 34 مباراة، حيث يحتل المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين أمام الزمالك، صاحب المركز الثالث، الذي مازال يمتلك ثلاثة لقاءات مؤجلة.

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2019-07-05
عربي ودولي
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