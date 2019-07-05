أبقار في محافظة محايل تتلف ممتلكات عامة بالملايين!

اقتحمت مجموعة من الأبقار حديقة عامة وسط محافظة محايل بالسعودية. ووثق مواطن بالصور الأبقار وقد راق لها في المكان فراحت تعبث فيه.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية عن صاحب الصور، أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن الأبقار أتلفت في سوابق مشابهة “الممتلكات العامة التي كلفت الدولة ملايين الريالات”.

ولمنع تكرار مثل هذا الأمر، طالب أهالي المنطقة السلطات باتخاذ الإجراءات “وإيقاع أشد العقوبات على أصحاب تلك المواشي”.

ونقلت الصحيفة عن لسان رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع قوله: “بالنسبة لوجود بعض الحيوانات السائبة بالحدائق والطرقات، هي ظاهرة منتشرة في أغلب المناطق السياحية والطرق بالمنطقة عامة، وتتواجد بدافع البحث عن الغذاء والحصول عليه مما يتركه المتنزهون في الحدائق والمرافق العامة من بقايا الطعام”.

وعزا رئيس البلدية المشكلة إلى “نهج سلوك بشري خاطئ في تغذيتها بتجميع بقايا الطعام وتركه لها، وهذا من العوامل التي تؤدي إلى تواجدها بكثرة”، لافتا إلى أن البلدية “تقوم مباشرة بحجز(الأبقار) في إسطبلات البلدية، وعند مراجعة مالكها تؤخذ منه الغرامة، مع التعهد بعدم تركها مرة أخرى،وفي حال لم يراجع خلال ثلاثة أيام تضطر البلدية لبيعها بالمزاد العلني”.

المصدر: سبق