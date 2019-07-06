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د. عبدالمجيد الجلاَّل: ولي العهد نجم قمة العشرين !

كل الوطنآخر تحديث : السبت 6 يوليو 2019 - 1:27 صباحًا
د. عبدالمجيد الجلاَّل: ولي العهد نجم قمة العشرين !

في قمة العشرين في أوساكا اليابانية ، ظهرت بشكلٍ مُبهر الشخصية القيادية الفذة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

فقد تصدر سموه حديث الصحافة والإعلام , وبدا للجميع على قدرة عالية من الثقة بالنفس، المٌنبثقة من ثقة وحب الشعب السعودي لسموه الكريم.

كان من اللافت وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسموه ، بصفات وخصالٍ لم يخصها لأحد قبله أبداً ، إذ قال: شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي ، وهو صديق فعل الكثير لبلاده ، ويقوم بـعمل رائع.

أكثر من ذلك ، اِمتَنَّ كثيراً لجهود سموه والمملكة في محاربة الإرهاب . وفي ذلك ، تقدير واحترام لسياسة وتوجهات ولي العهد.

تحدثا كذلك عن العديد من الملفات السياسية الرئيسة ، ومنها السلوك العدائي الإيراني المتصاعد ، وعن التزامهما بالمحافظة على استقرار أسعار النفط ، ودور السعودية الضامن لاستقرار منطقة الشرق الأوسط .

وعن اجتماع سمو ولي العهد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبَّر الأخير عن دعمه بقوة لاستضافة السعودية لقمة العشرين المُقبلة . وكذلك، عن سعادته الفائقة بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد.

من جهته وصف سمو ولي العهد الشراكة السعودية الروسية بأنها راسخة وقديمة ونعمل على تطويرها .

بالمناسبة ، العلاقة الشخصية بين الزعيمين الكبيرين ، بوتين ، وولي العهد ، أضحت حديث وسائط الاتصال والأخبار والصحافة.

من جهة أخرى ، تحدث ولي العهد في القمة بكلمات ضافية ، ورحب باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية . ونوه بمسؤولية القادة لخلق بيئة يزدهر فيها العالم ، ووعد بالعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم .

وتحدث كذلك في سياق رؤية 2030 عن أهمية تمكين المرأة والشباب وهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية المُستدامة .

على أية حالٍ ، أفرزت قمة العشرين للعالم قيادة سعودية وسطية معتدلة شابة ، لديها الكثير من الأمل والثقة ببناء حاضرٍ وغدٍ مُشرق للمملكة والعالم ، وفي ذلك إضافة عالية القيمة والمستوى لقمة العشرين.

خلاصة القول ، كلنا متفائلون بهذا القائد الشاب المُندفع بقوة وطمأنينة إلى قيادة الوطن نحو عالمٍ أفضل وأكثر اتساعاً ، وأملاً ، عبر اقتصادٍ متنوعٍ مُستدام، وتنوع ثقافي فاخر ، وحياة اجتماعية سليمة تلبي احتياجاتنا من مباهج الحياة .

وكما قال الأمير محمد بن سلمان : السماء هي الحدّ لطموحات السعوديين. والله من وراء القصد.

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2019-07-06 2019-07-06
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