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فيديو.. يهود إثيوبيون يرددون “تحيا فلسطين” في مظاهرة بتل أبيب

كل الوطنآخر تحديث : السبت 6 يوليو 2019 - 1:35 صباحًا
فيديو.. يهود إثيوبيون يرددون “تحيا فلسطين” في مظاهرة بتل أبيب

وكالات: أظهر مقطع فيديو قصير، عددا من الشبان اليهود الإثيوبيين وهم يرددون “تحيا فلسطين”، أثناء مظاهرات واسعة نظموها في تل أبيب، احتجاجا على مقتل شاب يهودي إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي.

وفي الفيديو الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر بعض الشبان وهم يقولون بالعربية “اذبح اليهود، الله أكبر”، وباللغة الإنجليزية “تحيا فلسطين” مع إشارات النصر بأصابعهم.

ثم يقول أحد الشبان الملثمين “تكبير”، فيرد عليه شبان آخرون “الله أكبر”، ثم يقول أحدهم “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، فيضحك الشبان.

وتداول العديد من الفلسطينيين المقطع القصير على شبكات التواصل نوعا من الفكاهة، وهو ما بدا واضحا أيضا في تصرفات اليهود الإثيوبيين أثناء التصوير.

إذ يعرف عن اليهود الإثيوبيين المنخرطين في الجيش الإسرائيلي مواقفهم المعادية للفلسطينيين.

ولم يشارك المواطنون العرب بإسرائيل، في الاحتجاجات التي نظمها اليهود الإثيوبيون في الأيام القليلة الماضية، التي خفت حدتها بشكل كبير الخميس والجمعة.

والثلاثاء، تظاهر آلاف اليهود الإثيوبيين في عدد من المدن بإسرائيل، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي، الأحد.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 111 من عناصرها، واعتقال ما لا يقل عن 140 من اليهود الإثيوبيين خلال الاحتجاجات.

فيديو.. يهود إثيوبيون يرددون “تحيا فلسطين” في مظاهرة بتل أبيب
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2019-07-06 2019-07-06
عربي ودوليفيديوهات
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