اليسا: خِفت من الموت بعد أصابتي بسرطان الثدي وعرفت سبب هذا الابتلاء

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن تجربتها مع مرض سرطان الثدي، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم لها؛ بمناسبة اختيارها كوجه إعلاني لإحدى ماركات المجوهرات.

وخلال المؤتمر، تحدثت إليسا عن معاناتها مع مرض السرطان، وقالت: «إنها كانت تجربة صعبة وعانيت كثيراً وتخوفت في البداية من الموت لكنني قررت أن تتغلب على المرض».

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وأضافت: «لا توجد أي تجربة في الحياة لا نتعلم منها وأي شيء يحدث يجب أن يكون وراءه معنى مهم».

وتابعت: «في البداية تساءلت لماذا أعطاني الله هذا المرض؟ ولكن عندما تعافيت فهمت السبب وأدركت أنني مسؤولة عن التوعية ضد هذا المرض لأن لدى صوتاً يصل للعالم كله».

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وأكدت أنه يجب على كل امرأة أن تقوم بعمل فحص سنوي لكي تعرف بمرضها مبكراً وتستطيع علاجه.

المصدر: الجميلة