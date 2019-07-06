نمور تفترس مدرب السيرك الإيطالي

قبل بدء عرض سيرك “أورفي” الإيطالي الشهير يوم أمس الخميس في مدينة باري، تعرّض أحد أشهر مدربي النمور حول العالم، إيتور ويبر، إلى حادث أليم.

كان ويبر البالغ من العمر 61 عاما يتدرب مع نموره الأربعة حينما انقض عليه أحد النمور، ثم هاجمته البقية، وقطّعت جسده طوال 30 دقيقة، قبل أن يتمكن أحد من مساعدته.

حاول الزملاء صرف انتباه النمور عنه، كما حاول المسعفون إنقاذه، ولكن دون جدوى. استدعيت الشرطة التي حاولت تصور ما يمكن أن يكون سببا في الحادث. وقال المسعفون أن ويبر تعرض لإصابات خطيرة طالت العمود الفقري.

ومن غير الواضح ماذا سيحدث للنمور بعد وفاة مدربها، وهل سيكمل السيرك عروضه في باري.

المصدر: ديلي ميل