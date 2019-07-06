تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تحذير رسمي.. حيلة باسم “الديوان الملكي” لسرقة الأوراق الثبوتية.. عبر واتساب كل الوطن نمور تفترس مدرب السيرك الإيطالي كل الوطن اليسا: خِفت من الموت بعد أصابتي بسرطان الثدي وعرفت سبب هذا الابتلاء كل الوطن فيديو.. يهود إثيوبيون يرددون “تحيا فلسطين” في مظاهرة بتل أبيب كل الوطن د. عبدالمجيد الجلاَّل: ولي العهد نجم قمة العشرين ! كل الوطن اليونان.. ضبط أكبر شحنة من المخدرات على مستوى العالم قادمة من سوريا كل الوطن إسرائيل تدفن وثائق المجازر وفظائع التهجير خلال نكبة فلسطين (تقرير) كل الوطن ولادة توأم سيامي بقلب واحد! كل الوطن أبقار في محافظة محايل تتلف ممتلكات عامة بالملايين! كل الوطن السفارة السعودية في القاهرة تعلن عن سبب منع مستثمر سعودي من مغادرة مصر
» » تحذير رسمي.. حيلة باسم “الديوان الملكي” لسرقة الأوراق الثبوتية.. عبر واتساب

تحذير رسمي.. حيلة باسم “الديوان الملكي” لسرقة الأوراق الثبوتية.. عبر واتساب

كل الوطنآخر تحديث : السبت 6 يوليو 2019 - 2:17 صباحًا
تحذير رسمي.. حيلة باسم “الديوان الملكي” لسرقة الأوراق الثبوتية.. عبر واتساب
واتساب

رغم تحذير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي ترد على تطبيق “واتساب”، إلا أنه ومع الأسف ما زال هناك مستجيبون لهذه الرسائل يقعون بعدها ضحايا.

رسائل الديوان الملكي حيلة جديدة بدأ باستخدامها بعض هؤلاء الخارجين على القانون، وطلب صورة من الأوراق الرسمية لبعض المواطنين؛ استغلالاً لحاجاتهم، واستخدامها في أمور أخرى قد تكلف المواطن الشيء الكثير وربما حتى أمنياً.

ونشرت “سبق” رسالة “واتساب” لرقم مجهول انتحل صفة موظف في الديوان الملكي، ليطلب من مستخدمي الهواتف صورة من الهوية الوطنية؛ بحجة استكمال الإجراءات الأمنية، في مشهد يؤكد ما ينصبه المحتالون من فخاخ لاستغلال حاجة الناس تأسيساً على علمهم بتواصل القيادة الحكيمة مع الشعب وتلمس احتياجاتهم.

وقد حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي ترد على تطبيق “واتساب”، وأوضحت أن هذه الرسائل تطلب من المستخدمين الدخول على رابط إلكتروني، الأمر الذي يؤدي إلى سرقة الحساب.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن هذه النوعية من الجرائم عبر عدة قنوات؛ منها الاتجاه لأقرب مركز للشرطة، أو عبر تطبيق كلنا أمن على الأجهزة الذكية، أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

1

رابط مختصر
2019-07-06 2019-07-06
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن