“الترفيه” تشجع أصحاب المشاريع الصغيرة على التواجد في “موسم الرياض”

كل الوطن – الرياض: بدأت الهيئة العامة للترفيه باستقبال طلبات رعاية موسم الرياض الذي سيتم الإعلان عن إنطلاق فعالياته نهاية أغسطس المقبل بحسب ما ذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر.

وأشار آل الشيخ إلى أنه تم إنهاء اجتماع مهم لوضع اللمسات الأخيرة لموسم الرياض، وقال “ترقبونا في أواخر شهر أغسطس لبداية الإعلان عن الموسم الذي سيكون بعد ذلك بشهرين.. ترقبوا مفاجآت أتمنى أن تعجبكم”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن موسم الرياض سيشهد ليالي مميزة كليلة البدر وليلة عبدالرحمن بن مساعد وليلة سهم وليلة مجيديات، داعياً العازفين وأصحاب العروض الحية والمتجولين من المواهب السعودية والمقيمين في المملكو والوطن العربي لمن يرغب المشاركة في موسم الرياض ولديه مايستحق تقديمه التواصل مع الهيئة.

ودعا آل الشيخ أصحاب المطاعم والمقاهي من الشباب والشابات وأصحاب المشاريع الصغيرة في المملكة التواصل مع هيئة الترفيه وتقديم مايتناسب مع موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن الحراك الترفيهي بدأ في “موسم جدة” مسجلاً عشرات الآلاف من الزوار من مدينة جدة، وخارجها، حيث اجتمع الترفيه مع الخبرة، والثقافة، والفنون، والحضارة، والأصالة، وسط نشاطات متنوعة في شتى المجالات.