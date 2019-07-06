افتتاح معرض “جدّة عروس الفنّ” ضمن فعاليات موسم جدة

افتتحت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي والسفير الدكتور حازم رمضان القنصل العام المصري بجدة، معرض «جدة عروس الفن» الذي نظمه اتيليه جدة للفنون الجميلة ضمن فعاليات موسم جدة 2019، وحظي المعرض بإقبال جماهيري كبير وحضور نخبة من الفنانين الكبار السعوديين مثل بكر شيخون ود. سامي المرزوقي وعبدالله ادريس ود. فواز أبونيان وعبدالعزيز الناجم ومشعل العمري، والفنانة التشكيلية الدكتورة نيفين درويش وعدد كبير من الفنانين المشاركين من السعودية والدول العربية، شارك فيه مائة فنان عربي معظمهم من الفنانين السعوديين والمصريين ويستمر لمدة شهر.

وفي تصريح لها عقب افتتاحها المعرض قالت الفنانة شاليمار شربتلي: بأن المعرض يعكس التطور الكبير الذي تعيشه المملكة السعودية في الحركة الفنية التشكيلية خلال السنوات الأخيرة، وأضافت أن تواجد هذه الكوكبة من الفنانين السعوديين والعرب تحت سقف واحد في مدينة جدة يمثل اضافة مهمة لتاريخ المدينة الحافل بالانجازات في الساحة الفنية التشكيلية السعودية، واعتبرت المعرض الذي شاركت فيه أيضاً بعدد من لوحاتها الفنية، بأنه واحد من العلامات الكبيرة وأحد المعارض الهامة التي شهدتها جدة مؤخرا لما يضم من نجوم التشكيليين على مستوى الوطن العربي.

من جانبه، أشاد السفير الدكتور حازم رمضان القنصل المصري العام بجدة: بالمعرض والذي تشارك فيه حرمه الفنانة التشكيلية الدكتورة نيفين درويش بعدد من أعمالها الفنية، وقال القنصل المصري: “إن المعرض يعكس التطور الكبير الذي تشهده الحركة الفنية التشكيلية في السعودية والعالم العربي، وأشاد أيضًا بالمشاركة المصرية المتميزة في هذا المعرض وخصوصًا الأعمال النحتية.

وأعرب هشام قنديل، مدير اتيلية جدة وصاحب فكرة المعرض، عن تقديره للفنانين المشاركين وقال إن المعرض سيستمر لمدة شهر وسيقام على هامشه حوار نقدي مفتوح بمشاركة نخبة من الفنانين والنقاد.

المصدر: سيدتي