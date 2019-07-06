قد تكون كائنات لطيفة رغم حجمها الضخم، وهناك من يصفها بأنها «حكيمة» أيضاً، إلا أنها تظل حيوانات برّية لا يُمكن أن نتنبأ بتصرفاتها. كذلك الأمر مع سائحة أمريكية في إحدى المناطق السياحية في دولة «زامبيا» الواقعة جنوب القارة الأفريقية السمراء، حيث تفاجأت السائحة من ردة فعل أحد الفيلة الضخمة عندما حاولت التقاط صورة له.

ووفقاً لما ذكره موقع «روسيا اليوم»، نقلاً عن صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، أن عدداً من السُيّاح الأمريكيين كان قد جذبهم أحد الفيلة الأفريقية الضخمة خلال جولتهم السياحية في «زامبيا»، جراء حركاته الطريفة بمدّ خرطومه لهم. فاصطفوا جميعهم خلف حاجز قصير لالتقاط بعض الصور التذكارية له.

وفي مقطع فيديو مصور تم التقاطه للحادثة، يظهر عدد من هؤلاء السياح وهم يداعبون الفيل ويمسحون على خرطومه. حتى تظهر فتاة بالفيديو تحمل هاتفها الذكي، وتحاول أن تلتقط صورة للفيل الضخم. لكنها تتفاجأ من ردة فعله الغريبة، بعد أن قام الفيل بصفعها صفعة قوية على وجهها دون سابق إنذار، كادت السائحة الأمريكية أن تقع من شدتها على الأرض، لولا أنها استندت على شخص آخر كان يقف بجانبها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، إذ أن الفيل بعد صفعه للفتاة وإسقاط هاتفها على الأرض، حاول أن يُمسك الهاتف بواسطة خرطومه، لولا أن تدخل أحدهم وصرخ صرخة عالية على الفيل جعله يتراجع إلى الخلف. ومن الجدير بالذكر، أن وزن خرطوم الفيل الأفريقي، قد يتجاوز أحياناً الـ130 كيلوغراماً، لهذا لا بدّ بأن الصفعة التي وجهها للسائحة كانت شديدة جداً.

شاهد.. سائحة تحاول التقاط صورة لفيل ففاجأها بصفعة قوية على وجهها