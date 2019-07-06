شيرين حامل في الشهر الرابع… وستلد في هذا البلد

أكد مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب أنها تتواجد في الوقت الحالي في أميركا وليس لندن كما غرّد شقيقها من خلال حسابه على “تويتر”، وفجّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدًا حمل شيرين في الشهر الرابع ورغبتها في إخفاء هذا الخبر عن جمهورها ووسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن شيرين تفكر في الإنجاب بالولايات المتحدة الأميركية كما يفعل الكثير من النجوم العرب .

وكانت شائعات ترددت وزعمت تدهور حالة شيرين الصحية، إلا أن شقيقها رد على هذه الشائعات، وغرد: “كفاية إشاعات بقى قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا اي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح اصلا”.

وتابع: “ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغينها كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعو وبعد كدة اي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقضيها شيرين في اجازة مع ولادها”.

المصدر: لها