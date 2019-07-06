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بالفيديو.. ما حدث لسائحة واجهت ثعبان النمر!

كل الوطنآخر تحديث : السبت 6 يوليو 2019 - 5:45 مساءً
بالفيديو.. ما حدث لسائحة واجهت ثعبان النمر!

دخلت سائحة في سينغافورة في نوبة هستيرية شديدة، وسقطت على الأرض من شده الهلع لمواجهتها ثعبان النمر الضخم.

ونشر فيديو الحادث في صفحة “All Singapore Stuff” على “فيسبوك”. وتبين لقطات الفيديو سائحتين من زوار حديقة الحيوان في سنغافورة تقفان مع دليلة سياحية، أمام بحيرة صناعية، وتلمسان أفعى صغيرة خلال عروض ترفيهية للحديقة.

وتظهر المشاهد التالية للفيديو قدوم خمسة من عمال الحديقة، على وقع هتافات الجمهور، وهم يحملون أفعى النمر الضخمة ويضعونها على كتفي السائحتين.

وتسقط السائحة على الأرض من شدة الهلع وتدخل في نوبة هستيرية تعلو فيها صرخاتها من الخوف بمجرد رؤيتها للثعبان. لكن الدليلة السياحية تتدخل بسرعة وتساعد المرأة على النهوض.

يذكر أن ثعبان النمر من أنواع الثعابين غير السامة ويمكن أن يصل طوله إلى 5 أمتار ويبلغ وزنه 75 كيلوغراما. ويستوطن هذا النوع من الثعابين في الغابات الاستوائية الممطرة والمروج والمستنقعات والسفوح الصخرية ووديان الأنهار.

المصدر: لينتا. رو

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2019-07-06
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