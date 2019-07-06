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التحالف العربي: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

كل الوطنآخر تحديث : السبت 6 يوليو 2019 - 11:20 مساءً
التحالف العربي: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قواته، اعترضت وأسقطت طائرات دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الارهابية، من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

ونفى المالكي، الأنباء التي نشرها الحوثيون عبر وسائل إعلام تابعة لهم من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، والحقيقة أنها دمرت في الأجواء عبر منظومات الدفاع التابعة لقوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن “محاولات الحوثيين اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

المصدر: واس

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2019-07-06 2019-07-06
عربي ودوليهنا اليمن
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