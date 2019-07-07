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مصر تودع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بهزيمة أمام جنوب أفريقيا

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 1:08 صباحًا
مصر تودع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بهزيمة أمام جنوب أفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا على أرضها، بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وتدين جنوب إفريقيا للاعب ثيمبينكوسي لورش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.85).

وضرب المنتخب الجنوب إفريقي موعدا مع نيجيريا في ربع نهائي الـ”كان” بعد تغلبها على الكاميرون 3-2 في وقت سابق، في مباراة أخرى بدور الستة عشر. 

المصدر: RT<

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2019-07-07 2019-07-07
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