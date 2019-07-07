فوائد القطران للشعر ووصفات استخدامه بطرق فعالة

فوائد القطران للشعر كثيرة حيث يمكن استخدامه لصنع وصفات فعالة تساعد على التخلص من الكثير من مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر وظهور قشرة الشعر والجفاف. كما انه يحارب امراض فروة الرأس مثل نمو الحبوب والدمامل واعراض الإكزيما. إذاً من الضروري معرفة ابرز فوائد القطران للشعر لجعله البديل المثالي لبعض منتجات العناية المركبة.

فوائد القطران للشعر

لا تعرف الكثير من النساء فوائد القطران للشعر وانه يمكن صنع وصفات تحتوي عليه وتعالج الكثير من المشاكل المزعجة.

يساهم في تطويل الشعر وتكثيفه

لتعزيز نمو الشعر واعادة الكثافة اليه ينصح ايضاً باستخدام القطران. وفي هذه الحالة يمكن مزج ملعقتين صغيرتين من زيت القطران مع ملعقتين صغيرتين من بودرة حبة البركة وكمية مناسبة من زيت الزيتون للحصول على مزيج من دون تكتلات. يوزع المزيج على كل مساحة الشعر ثم يغطى بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة و30 دقيقة قل غسل الشعر بالشامبو والماء جيداً. وبعد ذلك تظهر فوائد القطران للشعر بشكل واضح.

يحمي الشعر من الإصابة بالقشرة

يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة القشرة المزعجة بين الحين والآخر. وللتخلص منها يمكن الاستعانة ايضاً بزيت القطران لتحضير علاج فعال. ولهذا يجب مزج ملعقتين صغيرتين من زيت القطران مع ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم للحصول على مزيج متجانس. بعد ذلك يطبق الخليط على كل مساحة فروة الرأس ويترك لمدة ساعة و30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب.

يمنع تساقط الشعر

يتأثر الشعر بالكثير من العوامل التي تسبب تساقطه. وهو ما يمكن علاجه بالزيت نفسه من خلال مزج ملعقتين صغيرتين منه مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون. يوضع المزيج على النار لمدة 5 دقائق فقط. بعد ذلك ينزع عن النار ويترك ليصبح فاتراً. يوضع على كل مساحة الشعر وتتم تغطيته بقبعة الاستحمام لمدة ساعة واحدة قبل الغسل.

يعمل على ترطيب فروة الرأس

من الممكن ايضاً الاستعانة بفوائد القطران للشعر من اجل تخليص فروة الرأس من بعض المشاكل كالفطريات المسببة للحكة. ويعود هذا الى فوائده المطهرة والمضادة للبكتيريا والفيروسات الضارة.

يسبب النقص في المغذيات والتوتر والقلق والضغط النفسي والاكتئاب والمبالغة في استخدام وسائل التصفيف الحرارية تساقط الشعر. وفي هذه الحالة يجب اعتماد نظام غذائي صحي. لكن يمكن ايضاً الاعتماد على استخدامات القطران لأنه يعيد إليه صحته ولمعانه وحيويته.يقوّي بصيلات الشّعر

يمنح الشعر المظهر الصحي واللمعان

من فوائد القطران للشعر اذاً انه يمنح الشعر المظهر الصحي واللمعان. ويعود هذا الى تمتعه بخصائص مطهرة ومقوية للبصيلات.

يحافظ على لون الشعر

يعتبر الشيب وخصوصاً المبكر من ابرز المشاكل الجمالية التي تواجهها النساء. ويمكن التخلص منها ومن تأثير حدوثها بوضع زيت القطران على الشعر. فهو يغني عن الصبغات الصناعية الضارة.

يعالج مشاكل فروة الراس مثل الدمامل والإكزيما والحبوب

قد تعاني فروة الرأس من بعض المشاكل المزعجة مثل الحبوب والدمامل اضافة الى اعراض الأكزيما. ولعلاجها ينصح بفرك الرأس بالقليل من هذا الزيت مع التدليك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق قبل غسل الشعر جيداً بالشامبو والماء.

يُحافظ على الشعر من الظروف الخارجية القاسية

تؤثر العوامل الخارجية مثل الهواء والماء والتلوث على صحة الشعر وقد تسبب اصابته بالتلف والجفاف والتقصف والضعف. ولعلاج هذه المشاكل يمكن ايضاً الاعتماد على فوائد القطران.

يقتل القمل العالق في الشعر

يعاني بعض الاشخاص وخصوصاً الصغار من مشكلة القمل. ويمكن القطران ان يخلصهم منها بسهولة.

طريقة استخدام القطران للشعر

يمكن التحقق من فوائد القطران للشعر عند استخدامه في صنع وصفات طبيعية سهلة.

القطران وزيت الزيتون وحبة البركة

تمزج ملعقة كبيرة من زيت القطران مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورشة من بودرة الحبة السوداء حتى يتم الحصول على مزيج متجانس. تفرك فروة الرأس به ويترك عليها لمدة ساعتين قبل غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو. فهذا يساعد على جل الكثير من المشاكل.

القطران وزيت السمسم

لعلاج مشكلة القشرة يمكن تجربة خلطة زيت القطران وزيت السمسم. ولهذا تمزج كميتان متساويتان من هذين المكونين ويدهن الشعر بالمزيج ويترك لمدة ساعتين قبل غسله بالشامبو والماء الدافئ.

القطران والسدر

من فوائد زيت القطران للشعر انه يعيد اليه الكثافة والنعومة ويعالج مشاكل التقصف والجفاف. وفي هذه الحالة تمزج كميات متساوية من زيت القطران مع السدر واللبن الزبادي. يطبق المزيج على كل مساحة الشعر لمدة ساعتين ثم يزال بالماء الدافئ والشامبو. لكن فوائد القطران للشعر لا تنتهي عند هذا الحد فهي كثيرة جداً ومتنوعة.