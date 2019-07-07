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حي الفيصلية بالرياض: مقتل عائلة بأكملها بحريق مأساوي

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 9:47 صباحًا
حي الفيصلية بالرياض: مقتل عائلة بأكملها بحريق مأساوي

لقيت عائلة سعودية مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال مصرعها نتيجة نشوب حريق في شقتهم بحي الفيصلية في العاصمة الرياض.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغا مساء أمس الجمعة، من أحد المواطنين يفيد بتصاعد دخان كثيف من أحد المنازل بحي الفيصلية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع.

واتضح أن الدخان نجم عن حريق اندلع في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق.

وأضافت المديرية أن فرق الدفاع المدني أخرجت ساكني الشقة (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة) وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الدخان، ونقلوا للمستشفى، لكنهم توفوا رغم الجهود المبذولة لإنقاذ حياتهم.

وذكرت صحيفة “الوئام” أن الحريق نشب بسبب انفجار مكيف في الشقة أثناء نوم أفراد العائلة.

المصدر: صحف سعودية

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2019-07-07
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