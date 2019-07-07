تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الحريري يحذر من آثار تعطيل الحكومة على الأزمة الاقتصادية كل الوطن إيران “تستفز” العالم وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم كل الوطن المنتخب المصري يخصم 35 ألف جنيه من عمرو وردة كل الوطن السعودية.. صورة لجماجم الريم والمها تثير التساؤلات والسلطات توضح كل الوطن فتح ملفات فساد اتحاد الكرة المصري بعد الخروج من البطولة الإفريقية كل الوطن استقالات بالجملة داخل اتحاد الكرة المصري وإقالة جماعية للجهاز الفني كل الوطن شاهد.. ما فعلته الجماهير المصرية بعد الخسارة مع لاعبي جنوب إفريقيا كل الوطن حي الفيصلية بالرياض: مقتل عائلة بأكملها بحريق مأساوي كل الوطن شاهد ردة فعل مذيعين على الهواء لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا كل الوطن المجلس العسكري في السودان يتعهد بتنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية
» » استقالات بالجملة داخل اتحاد الكرة المصري وإقالة جماعية للجهاز الفني

استقالات بالجملة داخل اتحاد الكرة المصري وإقالة جماعية للجهاز الفني

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 9:53 صباحًا
استقالات بالجملة داخل اتحاد الكرة المصري وإقالة جماعية للجهاز الفني

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته وإقالة الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بعد خروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا.

وقال أبو ريدة الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ أغسطس 2016 على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: “إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل”.

وأكد أن الجهاز الفني والإداري مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنه رغم تلبية كافة مطالبه.

وأكد الاتحاد المصري أن أبو ريدة، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، واللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر.

وأثارت الخسارة المصرية انتقادات واسعة من المعلقين، وصدمة وحزن المشجعين الحاضرين في الملعب، الذين قام العديد منهم بالتصفيق للاعبي منتخب “بافانا بافانا” لدى خروجهم من الملعب.

وخرج المنتخب بشكل مفاجئ من البطولة التي يستضيفها على أرضه، بسقوطه 0-1 السبت على إستاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

المصدر: “أ ف ب”

<

رابط مختصر
2019-07-07 2019-07-07
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن