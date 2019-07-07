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فتح ملفات فساد اتحاد الكرة المصري بعد الخروج من البطولة الإفريقية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 10:27 صباحًا
فتح ملفات فساد اتحاد الكرة المصري بعد الخروج من البطولة الإفريقية

كشفت وسائل الإعلام المصرية أن جهات رقابية تقوم الآن بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها اتحاد الكرة المصري، عقب خروجه من كأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات موسعة في الملفات المتهم فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقياداته، وكل ما يتعلق بهذه البطولة سيكون محل تحقيق كبير دون التغافل عما سوف يتم اكتشافه في ما حدث في أي وقت مضى.

وتلقى منتخب الفراعنة خسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.

المصدر: وكالات مصرية

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2019-07-07 2019-07-07
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