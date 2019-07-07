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السعودية.. صورة لجماجم الريم والمها تثير التساؤلات والسلطات توضح

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 10:29 صباحًا
السعودية.. صورة لجماجم الريم والمها تثير التساؤلات والسلطات توضح

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن صورة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، ورجح نشطاء أن ذلك يعود لنفوق الحيوانات بسبب أمراض غامضة، وظن آخرون أنها صيد جائر في المحميات.

من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والتوعية في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن “هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي”.

وقال: “العملية هي نتاج عشرات السنين وتأتي لحصر أعداد الحيوانات النافقة داخل إحدى المحميات”.

المصدر: سبق

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