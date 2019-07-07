المنتخب المصري يخصم 35 ألف جنيه من عمرو وردة

خصم مسؤولو منتخب الفراعنة مبلغ 35 ألف جنيه من عمرو وردة صانع ألعاب الفريق، بسبب تغيبه عن مباراتي الكونغو وأوغندا، على خلفية إيقافه بسبب أزمة الفيديو المسيء الذي انتشر له.

وتسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافأة التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراة أمس أمام جنوب إفريقيا، وقدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب، إلا أنه تم خصم مكافأة الفوز على الكونغو وأوغندا من عمرو وردة، لاسيما أنه تم تسجيل اللاعب “غياب” في المباراتين.

وكان اتحاد الكرة المصري، قرر صرف مكافآت فورية للاعبي المنتخب، بعد التأهل، كأول المجموعة الأولى، وفقا للائحة المكافآت الداخلية الخاصة بالفريق.

وعانى المنتخب المصري من أزمة أشبه بالفضيحة المدوية بعد أن ظهرت صورة لمحادثة بين عمرو وردة وعارضة أزياء.

وتطور الأمر بظهور فيديو فاضح لوردة، نشرته فتاة مكسيكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء التعامل الإداري من جانب اتحاد الكرة بتخفيض عقوبة اللاعب من الاستبعاد النهائي للعودة بعد الدور الأول.

المصدر: وكالات