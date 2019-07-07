الحريري يحذر من آثار تعطيل الحكومة على الأزمة الاقتصادية

تواصلت الاتصالات لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون في الجبل، وسط تعقيدات في عملية تسليم المطلوبين للتحقيق من أجل كشف حقائق الاشتباك، إذ بلغ عدد الموقوفين من “الحزب التقدمي الاشتراكي” 6 أو 7عناصر بعد تسليمه إثنين أمس، فيما يرفض النائب طلال أرسلان تسليم أي من المطلوبين من حزبه معتبرا أن لا مطلوبين لديه كي يسلمهم بل عند الفريق الآخر، بحجة أن القتيلين هما من “الحزب الديموقراطي” الذي يرأسه.

كما أشارت مصادر مطلعة على موقف “الاشتراكي” ل”الحياة” إلى استياء قيادته من مواصلة التسريبات عن أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أعدت لائحة من 32 محازبا لتسليمهم، يشكلون كافة المسؤولين الحزبيين في الجبل، فيما عهد إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن تتولى التحقيق، وتساءلت عما إذا كان هناك محاولات ضغط على التحقيقات لحصر المشكلة ب”الاشتراكي”. وكان تردد أن بين الموقوفين الاشتراكيين إثنان شاركا في إطلاق النار في الهواء، لكن أيا من المصادر الأمنية لم يؤكد ذلك.

ونقلت أوساط مطلعة على تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ل”الحياة” استياءه من تعقيد موضوع المطلوبين الذي كان بدا ميسرا في البداية، ما دفعه إلى القول إن لبنان “في دائرة الخطر” في افتتاحية كتبها لمجلة الأمن العام.

الحريري والمخاوف الاقتصادية

وواصل رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاته متابعا جهوده لحلحلة الموقف من أجل مباشرة الحلول السياسية، بعيدا من الأضواء، مفضلا كما قال مصدر مطلع على موقفه ل”الحياة” التريث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ظل الخلاف على إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، (يتطلب قرار من مجلس الوزراء) وسط انقسام بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ما قد ينعكس سلبا على وضع الحكومة لأنه يرفع من درجة الاشتباك السياسي إلى درجة عالية. وكان الحريري أعلن صراحة أن سلوك الحادثة مسار التحقيقات القضائية يغني عن إحالتها على المجلس العدلي.

وأوضح المصدر المطلع على موقف الحريري أنه يتوخى عدم المخاطرة بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء كي يجنب البلد خضة سياسية إضافية، نتيجة الخلافات في مقاربة الحادثة.

ورجح المصدر المطلع على موقف الحريري ل”الحياة” أنه قد ينتظر يومين أو ثلاثة “كي يتضح الهدف من وراء تصعيد الشروط المتعلقة بالمطلوبين وبالمجلس العدلي، قبل أن يبادر إلى اقتراح دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، لكن هذا لا يمنع القول أن رئيس الحكومة يعتبر أن البلد يدفع ثمنا كبيرا نتيجة تأخير انتظام أمور الدولة بعد الحادثة، وأن ما يتخوف منه هو المخاطر الاقتصادية الماثلة، إذ في كل مرة يتعطل البلد كما حصل في تأليف الحكومة، ثم في إنجاز الموازنة والوقت يمر من رصيد البلد وقدرته على معالجة أزمته، وهذا له نتائج مباشرة سلبية”. وقال المصدر ل”الحياة” إن الحريري يحذر من آثار التأزيم السياسي وغرق البلد في أزمة تعطيل جديدة لعمل الحكومة، على الوضع الاقتصادي.

وفي سياق آخر تحدثت المعلومات عن اتصالات تجري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء برئاسته في القصر الرئاسي باعتبار أن ما من فريق سياسي سيمتنع عن حضورها، لكن الأوساط السياسية المتابعة أوضحت ل”الحياة” أن أي جلسة تحتاج إلى ترتيب مسبق.

ابراهيم والتنازلات

وتابع اللواء ابراهيم جهوده من أجل تسليم المطلوبين للتحقيق في حادثة قبر شمون، فالتقى الحريري لبحث ما آلت إليه هذه الجهود. وكان لافتا أن ابراهيم كتب في مجلة الأمن العام أمس افتتاحية بعنوان “ضمان لبنان” قال فيها ان “من غير المفهوم ولا المبرر على الاطلاق الاهتراء السياسي الذي يسود البلد تحت وطأة ظروف ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا، وامنيا حتى. ما بلغه لبنان ليس وليد ساعته، بل هو جراء تراكمات طال زمنها ولم تخضع الى اصلاحات بنيوية”. واعتبر أن “كل ما كان يجري عبارة عن معالجات تجميلية آنية، مهمتها الاستفادة من الوقت. كما ان الظروف القائمة حاليا، تستدعي من اللبنانيين جميعا ان يتصارحوا ليتصالحوا، كي يتم النهوض بلبنان، وعبور الازمة الحالية التي استفحلت، بحيث اصبحت تستدعي جراحات موضعية، وظيفتها عقلنة كل شيء في لبنان بدءا من اللغة السياسية وصولا إلى المعالجات المطروحة تفسح في المجال امام ايجاد ممر آمن للخروج من النفق الذي نحن فيه”.

اضاف: “ما يُطرح من هنا وهناك، لا بل من الجميع من دون استثناء تحت عنوان الهواجس، لا يعني غير وضع لبنان في دائرة الخطر الحقيقي، علما ان الجميع يعرف الأخطار الاقتصادية والمالية التي تلف البلد وتشمل كل قطاعاته ومؤسساته. هذه “الهواجس” لا تستجلب سوى لغة الحرب والشحن والشحن المقابل، لتترك الساحات امام التطرف الذي لن يجلب على لبنان الا الخراب والدمار. هكذا حال خبرها اللبنانيون في سبعينات القرن الماضي، وفي مراحل دامية ومحطات سود، ثم ما لبثوا ان احتكموا الى العيش الواحد بعدما اقتنعوا ان لبنان لا يكون الا بتعدده الثقافي وتنوعه الحضاري”.

ولاحظ اللواء ابراهيم ان “ما يحصل حاليا ليس صحيا على الاطلاق، بل هو خطر حقيقي يهدد الدولة ومؤسساتها. المشتركات بين اللبنانيين هي اكثر واقوى بكثير من نقاط الاختلاف. والمفارقة التي تستدعي الوقوف عندها طويلا، هي ان اللبنانيين اقروا في وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه. لكن في المقابل لا نرى ان الجميع للبنان”.

وسأل اللواء ابراهيم “متى سيتوقف هذا البلد عن ان يكون مستودعا للازمات”؟ وأشار إلى أزمة النازحين وانعكاساتها السلبية ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، مؤكدا أن “هذا لا يعني في اي حال الذهاب الى قرارات “عنصرية” لمعالجة هذا الوضع. وشدد على أن “اتفاق الطائف شكل ولا يزال الضمان للبنان وشعبه واستقراره”.

كما دعا اللواء ابراهيم إلى “تغليب لغة العقل على ما عداها من لغة الحرب والشحن والشحن المقابل التي ما حملت لشعبنا الا الحروب والخراب والدمار، فلنعمل سويا على عبور هذه المرحلة الصعبة وننهض بوطننا ونسلمه لأبنائنا معافى، وهذا لا يتحقق الا اذا اقتنع الجميع بالترفع عن الانانيات والمصالح الذاتية، لأن استمرار الدولة في هذا المنحى الانحداري على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وحتى الامنية، ستكون له انعكاسات كارثية تطاول الجميع، ولا يظنن احد انه سيكون بمنأى عن تداعياتها”.

وختم مشددا على أن “التنازل لمصلحة الوطن تبقى اهم بكثير من التمسك بالمصالح الشخصية والحزبية والفئوية، والدخول بمشاريع يشتم منها تغليب العنف، ومن اي مصدر كان، تؤثر على استقرار البلد وسلمه الاهلي”.

باسيل وتحرك “الاشتراكي”

على صعيد آخر يستعد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل لزيارة مدينة طرابلس في الساعات المقبلة، على رغم النصائح التي أسديت إليه بتأجيل الزيارة، حيث أوضحت مصادر مقربة من “التيار الحر” ل”الحياة” أن باسيل قرر إتمام الزيارة ولو كانت مختصرة، حتى لا يعطي انطباعا أنه خضع لضغوط إلغائها، من قبل القوى الطرابلسية التي عارضتها، وأنها قد تتم اليوم حيث يلتقي محازبي تياره في معرض رشيد كرامي الدولي وربما اجتمع إلى النائب فيصل كرامي، على أن يكمل طريقه نحو الشمال.

وبموازاة ذلك يزور وفد قيادي من “الاشتراكي” اليوم البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لشرح موقفه من التطورات، في إطار جولة ستشمل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وقيادات أخرى.

المصدر: وكالات