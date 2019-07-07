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اتحاد زيمبابوي يرفض شراء تذاكر عودة لاعبيه عقب الخروج من كأس إفريقيا

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 1:16 مساءً
اتحاد زيمبابوي يرفض شراء تذاكر عودة لاعبيه عقب الخروج من كأس إفريقيا

رفض الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم حجز تذاكر السفر للاعبي منتخب زيمبابوي، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات، والفشل في التأهل لدور ثمن النهائي.

وجاء رفض الاتحاد الزيمبابوي بداعي عدم وجود أموال في خزائن الاتحاد، وانتظاره للأموال التي سيحصل عليها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مما اضطر لاعبي منتخب زيمبابوي لشراء تذاكر سفر عودتهم إلى بلادهم من أموالهم الخاصة.

جاء ذلك على خلفية تهديد عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام منتخب مصر، قبل ساعات من انطلاق البطولة القارية بسبب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة من اتحاد الكرة، قبل أن ينجح سفير زيمبابوي في مصر بإقناع اللاعبين بخوض المباراة، وتقديم الوعود لهم بحل المشكلة.

المصدر: وكالات

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