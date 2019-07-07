تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الخارجية” تمنح المستفيدين من مبادرة طريق مكّة تأشيرات حجّ إلكترونية كل الوطن الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران للاتفاق النووي كل الوطن “قاتل هارب” يُرشّح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة كل الوطن سرقة جماعية لمتجر ملابس في 30 ثانية كل الوطن اتحاد زيمبابوي يرفض شراء تذاكر عودة لاعبيه عقب الخروج من كأس إفريقيا كل الوطن الحريري يحذر من آثار تعطيل الحكومة على الأزمة الاقتصادية كل الوطن إيران “تستفز” العالم وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم كل الوطن المنتخب المصري يخصم 35 ألف جنيه من عمرو وردة كل الوطن السعودية.. صورة لجماجم الريم والمها تثير التساؤلات والسلطات توضح كل الوطن فتح ملفات فساد اتحاد الكرة المصري بعد الخروج من البطولة الإفريقية
» » “الخارجية” تمنح المستفيدين من مبادرة طريق مكّة تأشيرات حجّ إلكترونية

“الخارجية” تمنح المستفيدين من مبادرة طريق مكّة تأشيرات حجّ إلكترونية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 3:34 مساءً
“الخارجية” تمنح المستفيدين من مبادرة طريق مكّة تأشيرات حجّ إلكترونية

كل الوطن – واس: قال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية إبراهيم بن عبدالوهاب الغريب إن وزارة الخارجية تشارك باقي الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ مبادرة طريق مكة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتيسير الإجراءات على الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن وزارة الخارجية تقوم بمنح المستفيدين من المبادرة تأشيرات حج إلكترونية بعد أخذ الخصائص الحيوية، وإدخال بيانات الحجاج ضمن المسار الإلكتروني الخاص بتأشيرات الحج والمرتبط بعدة جهات في المملكة.

وقال : إنه تم بحمد الله تنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440ه الخميس الماضي من مطاري إسلام آباد في باكستان وكوالالمبور في ماليزيا، وبدأت اليوم طلائع رحلات الحجاج المستفيدين من هذه الخدمة من جمهورية إندونيسيا وسوف تعقبها جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار، مستهدفة هذا العام يزيد عن 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول.

رابط مختصر
2019-07-07
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن