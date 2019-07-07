أفضل ماسك للشعر المصبوغ لحمايته من الجفاف والتلف

يحتاج الشعر المصبوغ الى عناية خاصة، كونه معرضاً بشكل كبير للبهتان والجفاف والتلف بسبب الصبغات التي تحتوي على المواد الكيماوية المؤذية للشعر. لذلك، سنقدم لك أهم ماسك للشعر المصبوغ وأهم النصائح للعناية بالشعر المصبوغ.

ماسك زيت البابونج

قبل موعد الاستحمام بنصف ساعة، قومي بتطبيق زيت البابونج على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس أيضاً بهذا الزيت ليتغلغل فيها جيداً. بعدها، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

اهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو واخلطيها مع نصف كوب من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من الزبادي. حركي الخليط جيداً ودلكي به شعرك وفروة رأسك جيداً، بعدها لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة نصف ساعة. يعمل هذا الماسك على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وإعادة اللمعان والحيوية الى شعرك بعد الصبغة.

ماسك البيض وعصير الليمون

اخلطي صفار بيضة واحدة وأضيفي إليه عصير حبة من الليمون الحامض وملعقة كبيرة من البلسم الخاص بالشعر والقليل من الماء. حركي المكونات جيداً وطبقيها على كامل شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المخصص بالشعر المصبوغ وشطفيه بالمياه الفاترة.

ماسك الزيوت والمايونيز

اخلطي كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت السمسم والمايونيز. حرّكي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة، من ثم طبّقيها على كامل شعرك المصبوغ ولفيه بمنشفة مبللة لمدة ساعتين من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

ماسك الخل والبيض

اخلطي صفار بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من خل التفاح، وربع كوب من عصير الليمون. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك. لفي شعرك بأسلوب الكعكة واتركيه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

أهم النصائح للعناية بالشعر المصبوغ:

– احرصي على استخدام أنواع الشامبو المخصصة للشعر المصبوغ، وتجنُّب استعمال أنواع الكريمات والبلسم والشامبو الغنية بالمواد الكيماوية. – تجنبي قدر الإمكان استعمال مصففات الشعر ذات الحرارة العالية جداً، واحرصي على إراحة شعرك منها بين الحين والآخر. – لا تستخدمي المياه الساخنة عند غسل شعرك، واستعيضي عنها بالماء الفاتر المائل الى البرودة، حيث أن هذا الأمر يؤدي الى جفاف الشعر المصبوغ وتلاشي لونه بسرعة. – احرصي على عدم تكرار صبغ شعرك بشكل متوال، بل انتظري بعض الوقت بين الصبغة والأخرى، فذلك يؤدي الى تلف شعرك وجفافه.

المصدر: سيّدتي