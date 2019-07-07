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جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 8:17 مساءً
جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية

سجل جسر الملك فهد أمس السبت 6 يوليو ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية بعدد 73,538 مسافرا وخامس أعلى رقم عبور في الاتجاهين منذ الافتتاح بعدد 120,552 مسافرا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم (الأحد) أن مجموع المسافرين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت 4 – 6 يوليو332,656 مسافرا وفق إحصائيات الجوازات السعودية.

وأضافت أن معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه البحرين للأيام الثلاثة بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وسجل يوم الخميس 4 يوليو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه البحرين بلغ 60 دقيقة.

كما بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه السعودية بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة 12مساء وحتى 12 صباحا، وسجل يوم السبت 6 يوليو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه السعودية بلغ 61 دقيقة.

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2019-07-07
عربي ودولي
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