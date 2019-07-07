خبر سعيد من الملك سلمان لـ1000 فلسطيني

كل الوطن- وكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، توجيها باستضافة ألف من أبناء دولة عربية من ذوي الشهداء وأسرهم، لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأمر الملك سلمان، باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله-باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة #الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) July 7, 2019

و​أعلن ذلك المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، رفع في مستهله شكره وتقديره للملك سلمان، على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، واصفا هذه الاستضافة بأنها امتداد لأعماله الخيرة التي يتعاهد بها أشقاءهم من أبناء فلسطين.

وذكر “آل الشيخ” أن هذه الاستضافة تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقاءهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلا عبر وكالتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة مع تقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسأل الوزير آل الشيخ في ختام تصريحه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على عنايتهما بالإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، وما يقدمانه لهم من دعم، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم.

يشار إلى أنه بصدور هذا الأمر الملكي الكريم سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

وكالات