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إسقاط طائرات حوثية مسيّرة أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 11:24 مساءً
إسقاط طائرات حوثية مسيّرة أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة

الجزيرة – واس:صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

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2019-07-07 2019-07-07
عربي ودوليهنا اليمن
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