تقدم جديد للجيش اليمني في 3 مناطق شمال الضالع

عدن – واس: أعلن الجيش اليمني، إحراز تقدم جديد له في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن وحدات من الجيش مسنودة من المقاومة فرضت سيطرتها على مناطق حبيل القراعيات وحبيل الحريوه وحبيل الباطنة غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة، وفقا لموقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين وأسر ثلاثة من عناصرهم، وتدمير عدد من آلياتهم القتالية.