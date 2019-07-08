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“مرتضى منصور ” يفتح النار على سما المصرى “فين بوليس الآداب”

بعد إطلالتها فى استاد القاهرة..

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 8 يوليو 2019 - 1:16 مساءً
“مرتضى منصور ” يفتح النار على سما المصرى “فين بوليس الآداب”

كل الوطن- متابعات- المصريون: فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على الفنانة الاستعراضية سما المصري، قائلًا: “إزاي مصر تكسب وعيله زي ديه في المدرجات وإزاي ديه أصلا دخلت.. مين اللي إدلها تصريح دخول استاد القاهرة”.

وأضاف منصور، خلال مقطع فيديو له، “أنا مش هسيبيك أنتي قليتي أدبك تاني وأنا وعدتك إنك تضربي واتضربتي.. وحبستك.. ورحمة أمي المرة ديه انتي هتشوفي اللي عمرك ما شوفتيه اللي واقف وراكي ومفهمك أن هو عنتر بيكلمني، وهحبسك”.

وتابع رئيس نادي الزمالك: “بسأل وزير الداخلية، مش في بوليس آداب في البلد مين حمى سما المصري.. ورحمة أمي ما أنا سايبك بالقانون وربيتك بالقانون”.

يذكر أن سما المصري قد حرصت على حضور مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

ونشرت سما صورها أثناء دخولها الاستاد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت عليهما قائلة: “وأخيرًا وصلت استاد القاهرة لماتش مصر وجنوب أفريقيا والناس اللي كانت زعلانة مني عشان لبسي كان مفتوحًا من فوق ماتزعلوش علي رأي هاني رمزي اديني قفلت المنور وفتحت البدروم “

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2019-07-08 2019-07-08
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