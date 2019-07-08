مصر.. إنتحار رجل أعمال بشكل مفاجئ

انتحر رجل أعمال مصري بشكل مفاجئ، بإلقاء نفسه من شرفة شقته بمدينة الرحاب إثر مروره بأزمة مالية بعد إشهار إفلاس شركته.

وجاءت البداية بتلقي مدير أمن القاهرة إخطارا يفيد بسقوط شخص من شرفة شقته بمدينة الرحاب، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ عثر على جثة رجل أعمال (40 عاما)، ملقاة على الأرض.

وتبين من تحريات المباحث أن المتوفي أشهرت شركته إفلاسها، الأمر الذي أدى إلى مروره بضائقة مالية ونفسية سيئة، وتخلص من حياته بحسب أقوال أفراد الأمن وشهود عيان على الواقعة.

كما قال فرد في الأمن بمدينة الرحاب، إنه “تقابل مع المنتحر وكان يتحدث بطريقة هستيرية وبعد قليل سمع صوتا قويا وتفاجأ بالمنتحر مرميا على الأرض”.

وبسؤال المقربين له أفادوا بأنه “كان يمر بحالة نفسية صعبة ولا يستطيع سداد إيجار الشقة، واتهم كل أصدقاءه ومعارفه بالخيانة وتخليهم عنه”.

المصدر: أخبار اليوم