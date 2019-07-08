بالفيديو.. “مكشوف عنه الحجاب”.. لاعب مصري سابق تنبأ بخسارة مريرة لمنتخب “الفراعنة”

كما ظهر عبد العال في لقاء آخر مع عضو اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني الذي قدم استقالته لاحقا على خلفية الهزيمة، حيث كان توقع الأخير فوز المنتخب المصري بالبطولة، في حين شدد عبد العال على عدم إمكانية ذلك، وأن منتخب مصر لن يفوز بالبطولة.