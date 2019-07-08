طريقة تنحيف الوجه المدهشة باتباع هذه القواعد في شرب الماء

يعتبر تنحيف الوجه حلم الكثير من النساء اللواتي يردن الظهور بإطلالة خالية من الاخطاء. ويمكن تحقيق هذا الحلم عادة من خلال العمليات التجميلية. لكن ينصح ايضاً باللجوء الى بعض الحيل الطبيعية وغير المكلفة والتي يمكن القيام بها في المنزل. ومنها تطبيق بعض الاقنعة والخلطات التي تحتوي على مكونات سهلة المنال. لكن ما لا تعرفه الكثيرات هو انه يمكن تنحيف الوجه ايضاً من خلال اتباع بعض القواعد الخاصة سهلة التطبيق لشرب الماء يومياً.

سبب تنحيف الوجه بشرب الماء

تعتبر طرق تنحيف الوجه بالاعتماد على الوصفات الطبيعية الاكثر فعالية وسهولة والاقل كلفة. ولهذا ينصح بالاعتماد على الماء من اجل الحصول على افضل نتيجة. فشرب كميات كبيرة منه يساعد على الحد من الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. كما ان ذلك يحفز عملية الايض ويزيدها بنسبة 3% على الاقل. ويعني هذا ان الجسم يحرق كمية اضافية من الدهون ويشير الى امكانية خسارة الوزن ونحت الجسم مع تنحيف الوجه والخدود الممتلئة والمنتفخة ايضاً.

6 قواعد لــتنحيف الوجه بشرب الماء

يمكن اتباع قواعد محددة لشرب الماء ان يساعد على تنحيف الوجه والتخفيف من سمنة الخدود بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جداً. فمن المعروف ان الجسم يحتاج الى ما لا يقل عن ليترين او 8 اكواب منه يومياً. لكن للحصول على افضل نتيجة اي لإضفاء النعومة والمزيد من الجاذبية على ملامح الوجه من الضروري الالتزام باعتماد طريقة معينة لشرب الماء بكميات ومواعيد محددة.

تنحيف الوجه

1 يجب دائماً شرب كمية تتراوح بين كوب وكوبين من الماء قبل 20 الى 30 دقيقة من حلول موعد كل من الوجبات الرئيسية الثلاثة. فهذا لا يمنع تناول كمية كبيرة من الطعام ويحد من الشعور بالجوع فقط بل يعزز عملية الهضم ويمنع حدوث الاضطرابات في الجهاز الهضمي لأن الماء يعمل على تذويب العصارة الهضمية. والافضل عدم شرب الماء اثناء تناول الطعام لان هذا يسبب اتساع حجم المعدة ويدفع الى تناول كمية كبيرة من المأكولات اثناء تلك الوجبات. ويعني هذا تجمع الدهون في منطقىة الوجه ايضاً.

2 يجب عدم شرب الماء البارد لأنه يمنع تذويب الدهون ومنها دهون الوجه والذقن التي يتم استهلاكها من خلال الطعام. ففي هذه الحالة تتجمع تلك الدهون في الاوعية الدموية وتعزز احتمال الاصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية الخطرة. 3 يفضل ايضاً ان يتم شرب الماء الصافي النقي وليس الخلاصات العشبية او الشاي او القهوة او العصير او المشروبات أو اي من السوائل الاخرى. 4 من الضروري ان يتزامن الحرص على الالتزام بتطبيق نظام شرب الماء مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واعتماد نظام غذائي صحي. وفي هذه الحالة يمكن خسارة الوزن وتنحيف الوجه ايضاً.

5 من المفيد ايضاً ممارسة بعض التمارين التي تساعد على شد عضلات الوجه وتغيير شكله. وفي هذه الحالة ينصح بالقيام بحركات سهلة مثل فتح الفم بالطريقة التي يتم اتباعها في عيادة طبيب الاسنان والابتسام المتكرر ورفع الخدود في اتجاه العينين باليدين مع الحفاظ على كل وضعية لمدة لا تقل عن 10 ثوان. ويمكن ايضاً الاستفادة من حركتي نفخ الوجه واعادته الى شكله الطبيعي مرات متتالية. 6 ومن اجل تنحيف الوجه ينصح ايضاً باللجوء الى التدليك اللطيف. ويمكن فعل ذلك بواسطة الاصابع وبحركات دائرية.