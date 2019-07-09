شاهد.. منتخب تونس يبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا (مصر 2019)

تأهل منتخب تونس إلى دورالثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، على حساب نظيره الغاني، بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة. وسجل التونسي طه ياسين الخنيسي هدف التقدم لمنتخب “نسور قرطاج” بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ 73، على إستاد الإسماعيلية.

It’s a Goooooollll Gooooooolllllllll GHANA 0 – 1 TUNISIA This is a Goooooollll…… . FOLLOW ME IF YOU CARE… . FOLLOW ME.. #GHATUNpic.twitter.com/DLcWALLbVx — Talkoon TV (@Talkoontv) 8 июля 2019 г. وأدرك منتخب “النجوم السوداء” التعادل بـ “نيران صديقة” سجله المدافع التونسي رامي البدوي، في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة. المصدر: RT